На парад в Москву к российскому диктатору приехали представители 7 стран. Это вызвало большое возмущение, в частности Украина раскритиковала эти "визиты". Однако Китай, якобы являющийся партнером России, никак не поздравил Путина с сакральной для него датой.

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В Пекине проигнорировали парад на Красной площади

Журналисты обратили внимание на то, что на сайте МИД отсутствуют публикации с приветствием Путина с Днем победы. На странице дипломатического ведомства сегодня есть только 2 сообщения – объявление о назначении нового главы КНР послов Китая и соболезнования президенту Руанды из-за ливней, которые унесли жизни людей и нанесли большой материальный ущерб.

Кроме того, посольство Китая в России также не сообщало о поздравлениях от Си Цзиньпина или других контактах лидеров. Хотя 6 мая лидер КНР вместе с супругой присылали поздравительное послание королю Великобритании. В кремлевских пресс-службах также нет упоминания, что Си Цзиньпин каким-то образом поздравил Путина с самым главным праздником в году для России.

Более того, национальные медиа Китая, как и российские пропагандисты, также не сообщают о поздравлении. Хотя россияне обязательно воспользовались возможностью рассказать о "нерушимой дружбе" России и Китая.

Маловероятно, что лидер КНР приветствовал российского диктатора не публично. Поэтому возникает вопрос – почему "друг России" Си Цзиньпин не поздравил Путина со столь важным для него праздником.

Китай впервые поддержал резолюцию, в которой Россию назвали агрессором

Генассамблея ООН 1 мая в очередной раз проголосовала за резолюцию, в которой Россия определена как агрессор. "За" проголосовали представители 122 стран, среди которых – Китай. За время полномасштабного вторжения КНР впервые поддержала резолюцию ООН.

В документе говорится о "беспрецедентных вызовах, стоящих перед Европой после агрессии России против Украины и Грузии". Также в резолюции подчеркнули, что ООН и Совет Европы должны сотрудничать в целях поддержания мира и безопасности на "основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства".

Кроме того, документ предлагает возмещение ущерба государствам, ставшим жертвами российской агрессии, и привлечение к ответственности всех нарушителей норм международного права.