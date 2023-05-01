Всего за эту резолюцию проголосовали 122 страны. Голоса против поступили от 5 государств: России, Белоруссии, КНДР, Никарагуа и Сирии.
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Что за документ приняла Генассамблея ООН
27 апреля Генеральная Ассамблея ООН предложила на рассмотрение резолюцию о сотрудничестве между ООН и Советом Европы. В документе говорится о "беспрецедентных вызовах, стоящих перед Европой после агрессии России против Украины и Грузии".
В резолюции также говорится, что ООН и Совет Европы должны также сотрудничать для того, чтобы "поддерживать мир и безопасность на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и политической независимости любого государства". Документ предлагает возмещение ущерба государствам, ставшим жертвами российской агрессии, и привлечение к ответственности всех нарушителей норм международного права.
Как голосовали страны за резолюцию
За резолюцию ООН, в которой Россию называют агрессором, "за" проголосовали 122 страны, довольно неожиданным стал выбор Китая, впервые с 24 февраля 2022 года проголосовавшего "за" резолюцию, где осуждаются военные действия России. Аналогичное решение приняли Индия и Бразилия.
Голосование за резолюцию о сотрудничестве ООН и Совета Европы / Фото Сергея Кислицы
"За" также проголосовали почти все страны постсоветского пространства, кроме Таджикистана и Узбекистана – они воздержались.
Всего "воздержалось" от голосования только 18 государств. Проект резолюции был подготовлен 48 странами.
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