Столтенберг на пресс-конференции в Люксембурге отметил момент, что Пекин так и не осудил агрессию России. Хотя генсек НАТО приветствовал переговоры лидеров.

Кстати говоря Что означают заявления Си в разговоре с Зеленским: анализ ISW

Столтенберг отметил, что Китаю следует "лучше понять" перспективы Украины

Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си… Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину, – сказал генсек НАТО.

Кроме того, он напомнил, что союзники из Североатлантического союза поддержали мирный план Зеленского.

Что известно о разговоре Си и Зеленского

26 апреля, украинский лидер пообщался по телефону с Си Цзиньпином. Это был первый разговор политиков с начала полномасштабного вторжения. Китай объявил, что направит своего представителя с визитом в нашу и другие страны для консультаций по урегулированию "конфликта". Си Цзьньпин так и не назвал войну на Украине войной.

Зеленский назначил Павла Рябикина послом в Китае. Украинский лидер надеется, что это решение и разговор станут толчком к улучшению отношений между странами.

В Кремле факт разговора традиционно извратили в выгодном для себя свете. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Китай прилагает усилия к переговорам, но Украина якобы отвергает такой вариант.