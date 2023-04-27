Столтенберг на пресконференції в Люксембурзі наголосив на моменті, що Пекін так і не засудив агресію Росії. Хоча генсек НАТО привітав переговори лідерів.

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Столтенберг зауважив, що Китаю слід "краще зрозуміти" перспективи України

Я вітаю телефонну розмову між президентом Зеленським і президентом Сі….Це не змінює того факту, що Китай не зміг засудити незаконну війну Росії, незаконне вторгнення в Україну,

– сказав генсек НАТО.

Крім того, він нагадав, що союзники з Альянсу підтримали мирний план Зеленського. У ньому насамперед мовиться про повагу до суверенітету та територіальної цілісності України.

Що відомо про розмову Сі та Зеленського

26 квітня, український лідер поспілкувався телефоном з Сі Цзіньпіном. Це була перша розмова політиків від початку повномасштабного вторгнення. Китай оголосив, що направить свого представника з візитом до нашої та інших країн для консультацій щодо врегулювання "конфлікту". Сі Цзьньпін так і не назвав війну в Україні війною.

Зеленський призначив Павла Рябікіна послом у Китаї. Український лідер сподівається, що це рішення та розмова стануть поштовхом для покращення стосунків між країнами.

У Кремлі факт розмови традиційно перекрутили у вигідному для себе світлі. Представниця МЗС Марія Захарова заявила, що Китай докладає зусиль до переговорів, але Україна буцімто відкидає такий варіант.