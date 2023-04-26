Об этом в эфире национального телемарафона заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, сообщает 24 канал.

Смотрите также Глава немецкого МИД проигнорировала Совбез ООН, чтобы не слушать ложь Лаврова, – Bild

Россия незаконно находится в Совбезе ООН

Кислица отметил, что пока об исключении России речь не идет. Ведь для этого сначала кто-то должен стать членом Совбеза ООН.

Мы стоим на том, что Россия находится и занимает место, которое по сей день, в том числе и в соответствии с уставом ООН, принадлежит СССР. Поэтому речь не идет не об исключении, а об отстранении Российской Федерации из Совбеза,

– отметил представитель Украины при ООН.

Также он добавил, что украинские власти считают, что государство-агрессор незаконно находится в Совбезе ООН. Кроме России, есть еще четыре постоянных члена. Однако они не готовы к практическому рассмотрению вопроса об отстранении с Совбеза оккупантов.

По словам Кислицы, недавно произошла революция в позиции США. Постоянная представитель в ООН заявила, что Россия не должна быть в Совбезе в принципе. В то же время, она добавила, что страна-агрессор является постоянным членом Совбеза, и с этим США якобы не могут ничего сделать.

Читайте также Киев готов обсуждать любой мирный план: Кулеба назвал два условия

Совбез оказался не способен принимать решения для предотвращения и прекращения войны

Постпред заметил, что работа продолжается. Рано или поздно, в частности, по итогам войны и после победы Украины и наших союзников этот вопрос может возникнуть уже в практической плоскости. Также Кислица добавил, что Совбез оказался не способен принимать какие-либо решения, которые могли бы на определенном этапе предотвратить войну, а на дальнейшем этапе ее остановить.

Представитель Украины в ООН отметил, даже если представить, что Россия лишена возможности накладывать вето на решение по Украине, и соответствующее решение Совбеза о немедленном приостановлении войны и выводе оккупационных войск было принято, захватчики не сделают этого.

Неужели кто-то думает, что после того, как он (Путин – 24 Канал) получит это решение, он позвонит по телефону Шойгу и скажет: "Здесь Совбез принял решение. Немедленно выводим войска"? Нет, вопрос не в том, что Совбез несовершенен. Вопрос в том, что за более чем 20 лет мир позволил Москве превратиться в совершенно бесконтрольную автократию, которой откровенно плевать на то, какие решения принимаются в Совбезе, Генассамблее, МУС,

– констатировал Сергей Кислица.

Советуем узнать Подоляк объяснил, кому выгодны тезисы, что Украина "хотела ударить по Москве, однако отказали США"

Чтобы исключить Россию из Совбеза, необходима реформа самой организации

Также он отметил, что реформа Совбеза ООН должна состояться. Об этом недавно шла речь и во время большинства выступлений и дебатов, которые Россия сама и созвала в Совбезе.

Но давайте не будем радоваться иллюзиям, что есть любой способ написать решение таким образом, чтобы оно убедило Путина. Поэтому победа над Путиным — это, прежде всего, военная победа, но еще и политическая, целью которой должно стать изменение существующего в России режима. Здесь единство всех наших партнеров и единство мира имеет первостепенное значение,

– подчеркнул дипломат.

Смотрите также Как избежать затяжной войны, холодный душ для Макрона: что западные СМИ пишут об Украине

Путинский режим постоянно превращал информацию в оружие

На сессии Комитета по информации ООН советник Постпредства Украины Сергей Дворник заявил, что превращение информации в оружие и использование его в агрессивных целях было целенаправленной стратегией путинского режима еще с самого начала его существования.

"Начав с уничтожения независимых СМИ и убийств независимых журналистов, Кремль создал информационный пузырь с параллельной реальностью для миллионов россиян", – констатировал дипломат. Также он сравнил методы вражеской пропаганды с теми, к которым прибегали нацисты. Дворник отметил: "Чтобы сделать свой народ готовым убивать и разрушать, нужно объединить дегуманизацию избранной цели с другими чувствами, включая… превосходство собственной нации и веру в своего лидера".