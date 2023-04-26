Об этом в интервью CNN заявил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет 24 Канал.

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При каких условиях Украина готова обсуждать мирные планы

Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к замораживанию конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территорию России,

– подчеркнул Кулеба.

Также министр прокомментировал план президента Бразилии о создании "клуба мира". Глава МИД отметил, если Луис Инасиу Лула да Силва "хочет инвестировать свой капитал" в создание коалиции или группы стран, готовых стремиться к миру с полным уважением к этим двум принципам, то Киев готов к обсуждению.

В то же время Кулеба подчеркнул, что территории в обмен на прекращение войн никогда не срабатывали и не сработают. На карту поставлена территориальная целостность нашего государства и безопасное будущее украинского народа. Поэтому мы будем бороться за это, пока не сможем.

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Что известно об идее президента Бразилии по поводу "клуба мира"

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что будет продвигать идею создания группы стран-посредников. "Я предлагаю создать группу стран, которые попытаются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы попытаться найти мир".

Недавно издание FT сообщило, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложит создать "клуб мира" во время поездки в Пекин на этой неделе, где он встретится с Си Цзиньпином. Заметим, что он ранее предложил отдать России Крым чтобы прекратить войну.