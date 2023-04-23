Такое мнение Министр иностранных дел высказал в колонке для немецкого издания. Кроме того, Кулеба объяснил, что будет означать настоящий мир для Украины.

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"Будущее Европы решается в Украине"

Украина часто получает предложения по "мирным переговорам" с Россией. Однако Кулеба считает, что Путина нельзя "вознаграждать" за агрессию, ведь в этом случае будущее Европы будет под угрозой. Именно поэтому Украина должна победить в захватнической войне Россию, чтобы это было уроком для других потенциальных агрессоров.

Кроме того, Кулеба объяснил, что страна стремится не только победить, но и достичь настоящего мира. Во-первых, Украина должна восстановить международно признанные границы с Крымом. Безопасность крымско-татарского народа – признак подлинного мира.

Во-вторых, в Черном море должны быть не военные корабли России, а зерновые. Кулеба подчеркнул, что объединенный под верховенством права мир – это и есть настоящий мир.

Не будет настоящего мира ни для Украины, ни для остального мира, если Россия не понесет полной ответственности за все свои преступления, включая преступление агрессии против Украины и все последующие военные преступления, преступления против человечности и геноцид,

– заявил Кулеба.

Украине предлагают мирные переговоры с Россией