Фуад Хусейн заявил, что Ирак готов активировать роль контактной группы и стать посредником, чтобы заложить основы для переговоров, когда российская или украинская стороны потребуют прямого вмешательства.

Смотрите также Над американской авиабазой в Ираке сбили военный беспилотник

Что на это ответил Кулеба

Глава МИД Украины прокомментировал такую инициативу иракской стороны. Он подчеркнул, что "вопрос мира связан с территориальной целостностью Украины".

Нашей стране нужен мир... Мы хотим показать свою точку зрения в достижении мира и приветствуем все усилия по его достижению. Но самое важное для нас – территориальная целостность Украины,

– сказал Кулеба.

Любопытно! Ранее в Израиле заявили о готовности стать посредником в переговорах между Украиной и страной-агрессором Россией. По словам посла Израиля в России Александра Бен-Цви, для этого нужно, чтобы обе стороны изъявили желание вести диалог.

Что Кулеба делает в Ираке

Главы международных ведомств Украины и Ирака встретились, чтобы обсудить будущее сотрудничество, в частности:

торговое,

а также развитие политического диалога и взаимодействие в международных организациях.

Министры договорились провести:

консультации на уровне ряда министерств Украины и Ирака, чтобы активизировать сотрудничество в сфере торговли, образования и цифровизации,

политические консультации министерств иностранных дел,

пятое заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству. Предыдущее заседание комиссии прошло в 2012 году.

Планируется, что Кулеба также встретится с премьер-министром Мохаммедом Шиаа Ас-Судани.