Беспилотник был сбит 8 января. Возглавляемая США Международная военная коалиция рассказала, что удалось уничтожить "беспилотную авиационную систему".

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Пока неизвестно о пострадавших или разрушениях на базе.

Враждебные намерения

Миссия международной военной коалиции борется с боевиками "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Следовательно, иракские военные источники предполагают, что дрон имел враждебные намерения.

Непонятно, шпионил ли беспилотник за американскими военными, или транспортировал взрывчатку.

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