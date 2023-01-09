Беспилотник был сбит 8 января. Возглавляемая США Международная военная коалиция рассказала, что удалось уничтожить "беспилотную авиационную систему".
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Пока неизвестно о пострадавших или разрушениях на базе.
Враждебные намерения
Миссия международной военной коалиции борется с боевиками "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Следовательно, иракские военные источники предполагают, что дрон имел враждебные намерения.
Непонятно, шпионил ли беспилотник за американскими военными, или транспортировал взрывчатку.
Опасность беспилотников в мире: последние новости
- В конце 2022 года один из беспилотников КНДР оказался на территории беспилотной зоны Южной Кореи. Дрон был замечен в Сеуле возле здания, где работает президент страны Юн Сук Йоль.
- Иран трансформирует контейнеровоз "Шахид Махдави" в военный корабль. Он будет специализироваться на перевозке беспилотников.
- Издание NYT сообщило, что США препятствуют производству и передачи иранских дронов для России Америка передает Украине информацию о том, где Россия готовит к запуску дроны-камикадзе.
- Евросоюз ввел санкции против Ирана за снабжение России боевых дронов.