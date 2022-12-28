Пожар возник на заводе Lanaz, расположенном на дороге Аль-Кувайр-Эрбиль. Точная причина возгорания пока неизвестна.

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Не исключали и возможность эвакуации

Местные СМИ сообщали, что в ближайшие часы в районе завода могут быть усилены меры безопасности. Это может привести к перебоям в транспорте.



Пожар в Ираке / Фото Alahad TV-EN

Власти не исключали эвакуацию зданий в этом районе. После того, как возгорание погасят, начнут восстановительные работы.

Пожар на заводе в Ираке: видео

Жертв вроде нет

Руководитель команд гражданской обороны в Эрбили заявил, что обошлось без жертв. В сети появились жуткие кадры возгорания. На видео виден большой пожар и темный дым на нефтеперерабатывающем заводе.

Никакой дополнительной информации от спасателей и властей пока не поступало. Однако издание Esta сообщает, что информация о погибших и повреждениях еще уточняется, поскольку пожар пока тушат.