Пожар возник на заводе Lanaz, расположенном на дороге Аль-Кувайр-Эрбиль. Точная причина возгорания пока неизвестна.
К теме Взрыв на грузовом судне в Турции: СМИ сообщают, что среди пострадавших есть украинец
Не исключали и возможность эвакуации
Местные СМИ сообщали, что в ближайшие часы в районе завода могут быть усилены меры безопасности. Это может привести к перебоям в транспорте.
Пожар в Ираке / Фото Alahad TV-EN
Власти не исключали эвакуацию зданий в этом районе. После того, как возгорание погасят, начнут восстановительные работы.
Пожар на заводе в Ираке: видео
Жертв вроде нет
Руководитель команд гражданской обороны в Эрбили заявил, что обошлось без жертв. В сети появились жуткие кадры возгорания. На видео виден большой пожар и темный дым на нефтеперерабатывающем заводе.
Никакой дополнительной информации от спасателей и властей пока не поступало. Однако издание Esta сообщает, что информация о погибших и повреждениях еще уточняется, поскольку пожар пока тушат.