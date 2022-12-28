Пожежа виникла на заводі Lanaz, що розташований на дорозі Аль-Кувайр-Ербіль. Точна причина займання наразі невідома.

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Не виключали і ймовірність евакуації

Місцеві ЗМІ повідомляли, що найближчими годинами у районі заводу можуть бути посилені заходи безпеки. Це може спричинити перебої в транспорті.



Пожежа в Іраку / Фото Alahad TV-EN

Влада не виключала евакуацію будівель в цьому районі. Після того, як займання загасять, почнуть відновлювальні роботи.

Пожежа на заводі в Іраку: відео

Жертв ніби немає

Керівник команд цивільної оборони в Ербілі заявив, що минулось без жертв. У мережі з'явились моторошні кадри займання. На відео видно велику пожежу та темний дим на нафтопереробному заводі.

Жодної додаткової інформації від рятувальників та влади поки не надходило. Однак видання Esta повідомляє, що інформація про загиблих та пошкодження ще уточнюється, оскільки пожежу поки гасять.