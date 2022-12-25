У ніч проти Різдва за Григоріанським календарем 25 грудня стався вибух на вантажному судні Туреччини. Перед тим, як зайнялась пожежа та, власне, трапився цей інцидент, корабель прямував до Трабзона, аби завантажитись вугіллям.

Читайте також У Білорусі горів один з МіГ-31, – "Беларускі Гаюн"

Через що стався вибух: чи є постраждалі

Медіа зазначають, що відбувся виток газу, через що стався вибух. На борті судна було 14 єгиптян, один грузин, українець та албанець. Тобто загалом – 17 осіб. Окрім того, станом на 17:00 25 грудня капітан досі вважається зниклим безвісти.

На щастя, інших 16 людей вдалось врятувати. ЗМІ пишуть, що після вибуху екіпаж самостійно викликав рятівників.



Капітан судна, на якому стався вибух в Туреччині / Світлина зі соціальних мереж

Зверніть увагу! Міністерство закордонних справ нашої держави офіційно не підтверджувало інформацію про присутність на судні українця. Однак 24 Канал намагався зв'язатися з відомством, щоб підтвердити чи спростувати це.

Водночас члени Єгипетської студентської спілки в Туреччини заявили про те, що вони спілкувалися з міськими лікарями, які надають медичну допомогу постраждалим. Вони констатували, що стан здоров'я 16 людей стабільний.

Вибухи та пожежі не є рідкістю: слід бути обережними

Варто сказати, що повідомлення у ЗМІ про вибухи, пожежі та інші неприємні інциденти трапляються часто. Скажімо, нещодавно стало відомо про те, що у ПАР внаслідок вибуху бензовоза загинули щонайменше 10 людей, ще півсотні – отримали поранення. Власне, трагедія сталася у місті Боксбург у суботу, 24 грудня.

Окрім того, на газосховищі у Марокко у портовому місті Мохаммедія 21 грудня трапився вибух. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.