За попередньою інформацією, бензовоз застряг під низьким мостом. Під час руху транспортний засіб пошкодив частину даху, а внаслідок тертя сталось загоряння.

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Що відомо про постраждалих

Речник екстрених служб Вільяма Нтладі розповів, що поки пожежники намагалися загасити полум'я, стався потужний вибух. Він знищив пожежну машину та два автомобілі.

Варто додати, що трагедія трапилась поблизу місцевого госпіталю Тамбо. Щонайменше 10 людей загинули та близько 40 отримали поранення. Пацієнтів евакуювали з лікарні через те, що в результаті вибуху обвалилася частина даху.

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Засновник волонтерської організації "Gift of the Givers" Імтіаз Суліман заявив, що крім загиблих, кілька людей отримали численні травми з опіками різного ступеня.

Він також додав, що внаслідок інциденту зруйновано низинний міст, а також пошкоджено залізничні лінії та кілька будинків поблизу.

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