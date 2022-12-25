В ночь на Рождество по Григорианскому календарю 25 декабря произошел взрыв на грузовом судне Турции. Перед тем, как загорелся пожар и, собственно, произошел этот инцидент, корабль направлялся в Трабзон, чтобы загрузиться углем.

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Из-за чего произошел взрыв: есть ли пострадавшие

Медиа отмечают, что произошел утечка газа, из-за чего произошел взрыв. На борту судна находились 14 египтян, один грузин, украинец и албанец. То есть всего – 17 человек. Кроме того, по состоянию на 17:00 25 декабря капитан до сих пор считается пропавшим без вести.

К счастью, остальных 16 человек удалось спасти. СМИ пишут, что после взрыва экипаж самостоятельно вызвал спасателей.



Капитан судна, на котором произошел взрыв в Турции / Фото из социальных сетей

Обратите внимание! Министерство иностранных дел нашего государства официально не подтверждало информацию о присутствии на судне украинца. Однако 24 Канал пытался связаться с ведомством, чтобы подтвердить или опровергнуть это.

В то же время члены Египетского студенческого союза в Турции заявили, что они общались с городскими медиками, оказывающими медицинскую помощь пострадавшим. Они констатировали, что состояние здоровья 16 человек стабильное.

Взрывы и пожары не редкость: следует быть осторожными

Стоит сказать, что сообщения в СМИ о взрывах, пожарах и других неприятных инцидентах случаются часто. Скажем, недавно стало известно, что в ЮАР в результате взрыва бензовоза погибли по меньшей мере 10 человек, еще полсотни получили ранения. Собственно трагедия произошла в городе Боксбург в субботу, 24 декабря.

Кроме того, на газохранилище в Марокко в портовом городе Мохаммедия 21 декабря случился взрыв. В результате вспыхнул масштабный пожар.