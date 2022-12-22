Взрыв произошел в портовом городе

По предварительным данным произошла детонация нескольких резервуаров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Взрыв произошел на станции хранения пропана. На видео с места происшествия видно, как огромное пламя поднимается высоко вверх. Люди, наблюдавшие за таким зрелищем, громко кричали.

Известно, что в результате пожара повреждены соседние дома. Часть города оцепили полицейские, а пожарные пытаются потушить огонь. Людей уже эвакуировали.

Мощный взрыв в Марокко: видео

Взрывы газа в портовом городе в Марокко: видео

مشاهد متداولة لانفجار قوي وقع في مستودع لتعبئة عبوات غاز البوتان بمنطقة لافاليز في مدينة المحمدية قرب #الدار_البيضاء، فيما أغلقت الشرطة المغربية الطرق المؤدية لمكان الانفجار وسط محاولات للسيطرة على الحريق#المغرب #الحدث pic.twitter.com/zOULwSmuwG — ا لـحـدث (@AlHadath) December 22, 2022

Обратите внимание! Появилась информация о том, что мощный пожар удалось локализовать. Ситуация находится под контролем.

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