Взрыв произошел в портовом городе

По предварительным данным произошла детонация нескольких резервуаров. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

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Взрыв произошел на станции хранения пропана. На видео с места происшествия видно, как огромное пламя поднимается высоко вверх. Люди, наблюдавшие за таким зрелищем, громко кричали.

Известно, что в результате пожара повреждены соседние дома. Часть города оцепили полицейские, а пожарные пытаются потушить огонь. Людей уже эвакуировали.

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