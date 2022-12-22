Вибух трапився у портовому місті

За попередніми даними, відбулася детонація кількох резервуарів. Інформації про жертв та постраждалих наразі немає.

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Вибух стався на станції зберігання пропану. На відео з місця події видно, як величезне полум'я здіймається високо вгору. Люди, які спостерігали за таким видовищем, голосно кричали.

Відомо, що внаслідок пожежі пошкоджені сусідні будинки. Частину міста оточили поліцейські, а пожежники намагаються загасити вогонь. Людей вже евакуювали.

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Зверніть увагу! З'явилася інформація про те, що сильну пожежу вдалося локалізувати. Ситуація перебуває під контролем.

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