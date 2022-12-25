Эти самолеты могут нести гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал". Известно, что три самолета типа МиГ прилетели в Беларусь 13 декабря.

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Почему у самолета загорелся двигатель

По информации мониторинговой группы, МиГи, расположенные в Мачулищах, имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194. За месяц они уже совершили по меньшей мере 4 вылета (16, 17, 21 и 25 декабря).

Сообщают, что через две недели в воздух поднимались лишь два МиГа. Один из них, с регистрационным номером RF-95194, не смог лететь из-за пожара на борту.

У самолета произошло возгорание двигателя, а полученные повреждения не позволяют борту в ближайшее время совершать полеты.

Отмечают, что временный вывод из строя потенциального источника смерти для украинского народа можно считать "настоящим рождественским чудом".

Какая угроза от МИГ-31К

Такие военные самолеты уже хорошо знакомы всем. Это – носители ракет "Кинжал", и обычно их поднимают в воздух, и держат там ориентировочно полтора часа. Украинцы же в это время вынуждены прятаться в укрытиях, ведь истребители угрожают ракетными ударами по всем регионам нашей страны.

Сами россияне окрестили ракеты "Кинжал" гиперзвуковыми. На самом же деле это просто скоростные ракеты – фактически те же "Искандеры", но воздушного базирования.

МиГ-31К выпускают "Кинжалы" из верхних слоев атмосферы, и ракеты на большой скорости опускаются до цели.

Что известно об угрозе наступления из Беларуси