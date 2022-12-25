Эти самолеты могут нести гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал". Известно, что три самолета типа МиГ прилетели в Беларусь 13 декабря.
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Почему у самолета загорелся двигатель
По информации мониторинговой группы, МиГи, расположенные в Мачулищах, имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194. За месяц они уже совершили по меньшей мере 4 вылета (16, 17, 21 и 25 декабря).
Сообщают, что через две недели в воздух поднимались лишь два МиГа. Один из них, с регистрационным номером RF-95194, не смог лететь из-за пожара на борту.
У самолета произошло возгорание двигателя, а полученные повреждения не позволяют борту в ближайшее время совершать полеты.
Отмечают, что временный вывод из строя потенциального источника смерти для украинского народа можно считать "настоящим рождественским чудом".
Какая угроза от МИГ-31К
Такие военные самолеты уже хорошо знакомы всем. Это – носители ракет "Кинжал", и обычно их поднимают в воздух, и держат там ориентировочно полтора часа. Украинцы же в это время вынуждены прятаться в укрытиях, ведь истребители угрожают ракетными ударами по всем регионам нашей страны.
Сами россияне окрестили ракеты "Кинжал" гиперзвуковыми. На самом же деле это просто скоростные ракеты – фактически те же "Искандеры", но воздушного базирования.
МиГ-31К выпускают "Кинжалы" из верхних слоев атмосферы, и ракеты на большой скорости опускаются до цели.
Что известно об угрозе наступления из Беларуси
- 18 декабря войскам Беларуси было передано не менее 6 единиц техники.
- Кроме того, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил "внезапную проверку" войск. Диктатор говорит, что ее провели "на всякий случай", потому что против Беларуси якобы кто-то планирует агрессию.
- К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона. Подразделения должны совершить марш по пункту дислокации на полигон "Гожский" в Гродненский район.
- По словам Подоляка, Лукашенко постоянно хочет "отпетлять" от участия в этой войне.
- После встречи кремлевского диктатора Владимира Путина и Лукашенко начались массовые передвижения военной техники и подготовка к атаке. Однако впоследствии эту информацию опровергли. Военный эксперт Михаил Притула отметил, что у Путина пока нет сил для нападения на Беларусь.