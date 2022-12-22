Об этом в своем интервью для 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он убежден, что единственный настоящий кровавый союзник России – это Иран, а у других есть свои просчеты.

Читайте Путина любят только за деньги: есть ли у российского диктатора союзники

Подоляк выделяет четырех друзей-партнеров Владимира Путина:

Александр Лукашенко

Башар Асад

Кем Чен Ын

Ибрагим Райси.

Больше никто, уверен политик, рядом с Путиным стоять не будет.

Однако Лукашенко постоянно хочет "отпетлять", в то же время Асад просто не имеет другого выхода, потому что его территорию контролирует в том числе Россия. Асад имеет большие проблемы с Эрдоганом, а Россия по крайней мере сдерживает повторный пересмотр того, что должно быть с Сирией завтра.

Единственный настоящий союзник – Иран

Иран в лице президента Ибрагима Райси – это единственная страна, искренне поддерживающая Путина, потому что она любит убивать людей, убежден Подоляк.

Еще Иран любит давать оружие, чтобы максимально уничтожать гражданское население. Потому что Иран это делает у себя в стране, поэтому им абсолютно плевать и на гражданское население Украины,

– убежден Подоляк.

Иран наоборот рад, что Россия сейчас находится в таком странном состоянии, когда готова даром отдавать технологии двойного назначения, нуклеарные технологии или платить сумасшедшие деньги за оружие.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотреть видео

Китай никогда не будет с Россией

По словам Михаила Подоляка, среди союзников России точно не будет Китая. Китай – это другая философия.

Китай, как и Соединенные Штаты никогда не сделают ставку на аутсайдеров, на страны или на проигравших людей

– отметил советник Офиса Президента.

Подоляк считает, что Путин в силу своих интеллектуальных ограничений не понимает, что он стратегически, исторически, идеологически и тактически на поле боя уже проиграл. Эту информацию нужно ему доносить, однако в России работает другая система информирования и отбора, кто, кому и о чем сообщает.

Последние новости о союзниках Путина