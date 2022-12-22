Об этом в своем интервью для 24 канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он убежден, что единственный настоящий кровавый союзник России – это Иран, а у других есть свои просчеты.
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Подоляк выделяет четырех друзей-партнеров Владимира Путина:
- Александр Лукашенко
- Башар Асад
- Кем Чен Ын
- Ибрагим Райси.
Больше никто, уверен политик, рядом с Путиным стоять не будет.
Однако Лукашенко постоянно хочет "отпетлять", в то же время Асад просто не имеет другого выхода, потому что его территорию контролирует в том числе Россия. Асад имеет большие проблемы с Эрдоганом, а Россия по крайней мере сдерживает повторный пересмотр того, что должно быть с Сирией завтра.
Единственный настоящий союзник – Иран
Иран в лице президента Ибрагима Райси – это единственная страна, искренне поддерживающая Путина, потому что она любит убивать людей, убежден Подоляк.
Еще Иран любит давать оружие, чтобы максимально уничтожать гражданское население. Потому что Иран это делает у себя в стране, поэтому им абсолютно плевать и на гражданское население Украины,
– убежден Подоляк.
Иран наоборот рад, что Россия сейчас находится в таком странном состоянии, когда готова даром отдавать технологии двойного назначения, нуклеарные технологии или платить сумасшедшие деньги за оружие.
Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотреть видео
Китай никогда не будет с Россией
По словам Михаила Подоляка, среди союзников России точно не будет Китая. Китай – это другая философия.
Китай, как и Соединенные Штаты никогда не сделают ставку на аутсайдеров, на страны или на проигравших людей
– отметил советник Офиса Президента.
Подоляк считает, что Путин в силу своих интеллектуальных ограничений не понимает, что он стратегически, исторически, идеологически и тактически на поле боя уже проиграл. Эту информацию нужно ему доносить, однако в России работает другая система информирования и отбора, кто, кому и о чем сообщает.
Последние новости о союзниках Путина
- 19 декабря глава Кремля Владимир Путин прибыл с визитом к самопровозглашённому президенту Беларуси Александру Лукашенко. После встречи в Минске Беларусь получила от России комплекс С-400.
- Москва и Тегеран строят новый торговый маршрут для транспортировки запрещенных продуктов и оружия. Они инвестируют в него до 25 млрд долларов.
- Объем пшеницы, которая отправляется в Сирию из черноморского порта Севастополь, увеличился в 2022 году в 17 раз и составил чуть больше 500 000 тонн.