Так, они могут использовать главу Кремля для достижения своих целей. Такое мнение 24 каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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"У Путина нет и не будет союзников"

Например, лидер Китая Си Цзиньпин использует Путина – его слабость и изоляцию для решения своих задач. А именно решения экономических, торговых вопросов и т.п.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко точно не партнер или друг главы Кремля. В большинстве своем он его полувраг. Но Путину нет кем заменить Лукашенко.

А премьер-министр Армении Никол Пашинян не столь интегрирован в пространство российского диктатора, чтобы стать его другом. Хоть и поздно, но глава армянского правительства стал понимать бесперспективность отношений с Путиным.

"Я не вижу ни одного партнера у Путина. Эрдоган – это не партнер, а человек, использующий ситуацию для того, чтобы набрать баллы на международной арене. Да, у них есть какие-то договоренности, общие шаги и моменты, где они могут быть тактическими союзниками по отдельным вопросам, но в целом Эрдоган является геополитическим оппонентом Путина", – сказал российский оппозиционный политик.

Нет у Путина союзников абсолютно и не будет. Чем дальше, тем хуже у него будет и с союзниками, и с партнерами, и даже с людьми, которые будут настроены к нему нейтрально,

– отметил Гудков.

"Любят Путина за деньги, которые он платит"

По мнению Гудкова, премьер Венгрии Виктор Орбан, который вместе с людьми Путина "режет газовый пирог", является одним из тех людей, что нейтрально относятся к главе Кремля. А больше партнеров у Путина и нет, разве какие-нибудь определенные лица в Болгарии, Сербии и Венгрии. Однако они не сильно влияют на ситуацию.

Более того, они не могут открыто поддерживать Путина, даже если "любят его всеми фибрами души" за те деньги, которые глава Кремля им платит.

Путина любят только за деньги, его больше не за что любить. Даже те, кто сейчас "наряжается в одежду его союзников" – только за деньги, это чисто коммерческий расчет,

– сказал российский оппозиционный политик.

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Лукашенко и Путин имитируют союзников

Что касается отношений Лукашенко и Путина, то они обладают сильной антипатией друг к другу. Впрочем, вынуждены ее скрывать из-за необходимости сотрудничества. Они – товарищи по несчастью.

"Путин и Лукашенко связаны внутренними и внешними обстоятельствами, непреодолимой для них силы. Поэтому пока эти обстоятельства существуют, они будут нуждаться друг в друге", – отметил Гудков.

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