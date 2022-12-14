Есть ли у МКС своя тюрьма
МКС имеет целый комплекс учреждений, а с 2008 года, после проведения конкурса архитектурных проектов, здания суда будут организованы в целый городок. Однако среди них нет собственной тюрьмы. Центр содержания МКС, расположенный в нидерландском тюремном комплексе в Схевенингене, рассчитан исключительно на временное пребывание подозреваемого в соответствии с приказом суда.
Интересно Больше, чем считалось: сколько ракет наклепали оккупанты для новых ударов по Украине
Российским преступникам в Гааге будут обеспечивать психическое, физическое и духовное благополучие с учетом их культурной принадлежности и уровня развития личности, хотя с последними элементами суду не придется прилагать больших усилий. Если сравнить, какие условия создали россияне для украинских военнопленных и гражданских, задержанных в процессе фильтрации, с должными, по мнению МКС, создается впечатление, что личности преступников не развиваются вообще.
Если нет собственной тюрьмы, где исполняют приговор
Наказания, присужденные МКС, достигают 30 лет, а иногда – пожизненного заключения. Поскольку центр содержания не предусматривает возможности столь длительного пребывания, у суда существует отдельная система исполнения приговоров.
Часть Х Римского устава, в частности статья 103, а также правило 200(1)(5) Правил процедур и доказывания МКС содержат положения, регулирующие дальнейшую судьбу осужденного после вынесения приговора. Так, суд и государства-члены заключают соответствующие соглашения, в которых последние дают согласие стать "островом Святой Елены" для международных преступников. На сегодняшний день таких государств четырнадцать: Аргентина, Австрия, Бельгия, Колумбия, Дания, Финляндия, Грузия, Мали, Норвегия, Сербия, Словения, Швеция, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Испания.
Упомянутые государства должны обеспечить преступнику надлежащие условия содержания в соответствии с действующими международными стандартами. С этой целью в учреждения отбывания наказания должна допускаться миссия Международного комитета Красного Креста. Государства не вправе амнистировать международного преступника или пересмотреть степень наказания. Суд регулярно получает отчеты об условиях пребывания осужденных.
В то же время МКС не может заставить государство разместить у себя преступника. Это называется "принципом двойного согласия": каждый раз, учитывая культурные особенности и личность осужденного, суд составляет список потенциальных мест отбывания наказания. Если государство из списка имеющих соответствующие соглашения с МКС соглашается стать "местом изгнания", преступника доставляют туда.
Актуальное В ЕС завелся забулдыга, вставляющий палки в колеса Украины в угоду Путину
А Путина куда
Согласно статье 103 Римского устава, при выборе государства исполнение приговора МКС должно принимать во внимание, среди прочего, мнение осужденного и его гражданство. Суд также настаивает, на том, что учитывает культурную идентичность и необходимость сохранить социальные связи осужденного.
Правда, для российского президента существует более привлекательная опция: в Швейцарии, активно сотрудничающей с МКС, сейчас "залегла на дно" Алина Кабаева с четырьмя детьми. Учитывая тот факт, что члены семьи диктатора имеют швейцарское гражданство, при условии, что государство выразит такое стремление, Путина могут разместить на длительный срок в условиях повышенного комфорта.
О главном Прогноз без иллюзий: что будет с Россией после поражения в войне
Нужен ли российский руководитель в Украине
Пребывание Путина в реалиях украинских заключенных стало бы одним из проявлений естественной справедливости. Однако помешает то, что Украина не ратифицировала Римский устав и не заключила соответствующее соглашение с МКС. И хотя ничего не мешает повторить "грузинский сценарий", нужен ли нам Путин здесь? Удерживать десятилетиями обидчика украинской нации за деньги налогоплательщиков выглядит нецелесообразным. Более того, обеспечить безопасность Путину в заведении для отбывания наказания будет сложно: в Украине у диктатора – только враги. Оставим вопрос места заключения на усмотрение МКС.