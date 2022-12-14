14 декабря спикер агрессора Дмитрий Песков сообщил, что Путин не выступит с ежегодным посланием к федеральному собранию России. Его заявление распространили российские СМИ, пишет 24 канал.

Актуально 10 вопросов к Путину: почему в России впервые за 10 лет отменили крупную пресс-конференцию

В письменном виде послания президента федеральному собранию не бывает. Оно возможно в следующем году. Призываю не гадать,

– сказал Песков.

Пресс-конференции Путина не будет

Глава Кремля в конце каждого года дает большую пресс-конференцию, где граждане России могут в прямом эфире задать ему "любые" вопросы. На самом деле все вопросы, конечно же, там тщательно выбирают, чтобы показать Путина очень умным и опытным.

Впервые за 10 лет такое мероприятие пришлось отменить. Кстати, не только его – новогодних торжеств в Кремле тоже не будет.

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Официальной причиной отмены пресс-конференции назвали большую занятость Путина. Мол, у него есть неотложные дела и международное турне. В минобороны Великобритании считают, что на самом деле агрессору просто нечего сказать о войне в Украине и потерях российской армии. У него нет никаких достижений, которыми можно было бы похвастаться, а слепо игнорировать эту тему тоже не получится.

Кстати, российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что конференцию отменили, потому что Путину больше не нужна поддержка зомбированных людей. Ему просто нечего говорить и кому.