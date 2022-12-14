Об этом для 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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"Мы с вами говорим, что все тираны умирают после протестов. К сожалению, нет. Если у народа нет воли к сопротивлению, репрессивная система может удерживать страну", – сказал Гудков.

Путин боится только за себя

Политик не согласился, что российский президент Владимир Путин подражает Иосифу Сталину. По мнению Гудкова, для Путина примером для подражания является Гитлер.

Он очень точно копирует Третий Рейх. Для Путина не имеет значения количество убитых. Для него это просто материал. Он боится потерять свою жизнь. Путин может отправить на другой мир сотни миллионов, если развяжет ядерную войну, – сказал Гудков.

Обратите внимание – полное интервью с Геннадием Гудковым: смотрите видео

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