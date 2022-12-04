Счетчик потерь во вражеском войске уже пересек рубеж в 90 тысяч, и, как отмечают эксперты, из-за этого могут начаться бунты во "второй армии мира". Однако на территориях самой России – глухо, российские социологи констатируют, что почти две трети россиян поддерживают действия своего диктатора.
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"Усталость растет", но желание уничтожить Украину – неизменно
За последние 6 месяцев непрерывных поражений путинского войска доверие среди населения России к Кремлю и армии упало. Однако, согласно недавним опросам, по состоянию на 2 декабря все еще 74% россиян поддерживают действия российских войск в войне в Украине.
Среди них 42% респондентов – "решительно поддерживают" и 32% – "частично поддерживают" войну. Хотя как "частично" или тем более "решительно" можно поддерживать геноцид людей, не укладывается в рамки здравого смысла.
Боевой дух России и политическая поддержка войны, вероятно, ухудшатся со временем. Чем дольше война будет приводить к потерям россиян, а ВСУ будут завоевывать позиции, тем больше социально-политическая динамика, вероятно, будет продолжать отворачиваться от Кремля,
– пишут американские аналитики.
Следует также отметить, что только 41% граждан государства-агрессора выступают за то, чтобы "специальная военная операция" продолжалась. В то же время 53% – "за" начало мирных переговоров. Но в Институте по изучению войны убеждены, что переговоры позволят только взять Кремлю "оперативную паузу" и возобновить силы для дальнейших наступательных операций.
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Поражения оккупантов: актуальная информация
О неудачах российской армии можно говорить много, но среди самого главного, что произошло за последнее время, следует отметить:
- в украинской разведке предположили, что вражеской армии не хватает вооружения, поэтому Кремлю уже приходится использовать "стратегический запас";
- за 2 декабря только в Мелитопольском и Васильевском районах Запорожской области захватчики потеряли более 270 человек ранеными;
- а вот за минувшие сутки на "концерт к Кобзону" отправилось 510 оккупантов, что, безусловно, не может не радовать.