Лічильник втрат у ворожому війську уже перетнув рубіж у 90 тисяч і, як зазначають експерти, через це можуть розпочатися бунти в "другій армії світу". Однак на територіях самої Росії – глухо, російські соціологи констатують, що майже дві третини росіян підтримують дії свого диктатора.
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"Втома росте", але бажання знищити Україну – незмінне
За останні 6 місяців невпинних поразок путінського війська довіра серед населення Росії до Кремля та армії впала. Однак, згідно з недавніми опитуваннями, станом на 2 грудня все ще 74% росіян підтримують дії російських військ у війні в Україні
Серед них 42% респондентів – "рішуче підтримують" і 32% – "частково підтримують" війну. Хоча як "частково" чи тим паче "рішуче" можна підтримувати геноцид людей, не вкладається у рамки здорового глузду.
Бойовий дух Росії та політична підтримка війни, ймовірно, погіршаться з часом. Чим довше війна буде призводити до втрат росіян, а ЗСУ завойовуватимуть позиції, тим більше соціально-політична динаміка, ймовірно, продовжуватиме обертатися проти Кремля,
– пишуть американські аналітики.
Однак варто також зауважити, що лише 41% громадян держави-агресорки виступають за те, щоб "спєциальная воєнная опєрация" продовжувалась. Водночас 53% – "за" початок мирних переговорів. Проте в Інституті з вивчення війни переконані, що перемовини дозволять лише взяти Кремлю "оперативну паузу" та відновити сили для подальших наступальних операцій.
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Поразки окупантів: актуальна інформація
Про невдачі російської армії можна говорити багато, але серед найголовнішого, що сталось за останній час, можна відзначити таке:
- в українській розвідці припустили, що ворожій армії бракує озброєння, тому Кремлю уже доводиться використовувати "стратегічний запас";
- за 2 грудня лише в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області загарбники втратили понад 270 осіб пораненими;
- а от за минулу добу на концерт до Кобзона відправилось аж 510 окупантів, що, безумовно, не може не тішити.