Лічильник втрат у ворожому війську уже перетнув рубіж у 90 тисяч і, як зазначають експерти, через це можуть розпочатися бунти в "другій армії світу". Однак на територіях самої Росії – глухо, російські соціологи констатують, що майже дві третини росіян підтримують дії свого диктатора.

Читайте також Глава Пентагону звинуватив Росію у навмисній жорстокості у війні проти України

"Втома росте", але бажання знищити Україну – незмінне

За останні 6 місяців невпинних поразок путінського війська довіра серед населення Росії до Кремля та армії впала. Однак, згідно з недавніми опитуваннями, станом на 2 грудня все ще 74% росіян підтримують дії російських військ у війні в Україні

Серед них 42% респондентів – "рішуче підтримують" і 32% – "частково підтримують" війну. Хоча як "частково" чи тим паче "рішуче" можна підтримувати геноцид людей, не вкладається у рамки здорового глузду.

Бойовий дух Росії та політична підтримка війни, ймовірно, погіршаться з часом. Чим довше війна буде призводити до втрат росіян, а ЗСУ завойовуватимуть позиції, тим більше соціально-політична динаміка, ймовірно, продовжуватиме обертатися проти Кремля,

– пишуть американські аналітики.

Однак варто також зауважити, що лише 41% громадян держави-агресорки виступають за те, щоб "спєциальная воєнная опєрация" продовжувалась. Водночас 53% – "за" початок мирних переговорів. Проте в Інституті з вивчення війни переконані, що перемовини дозволять лише взяти Кремлю "оперативну паузу" та відновити сили для подальших наступальних операцій.

Зверніть увагу! Соціологи почали фіксувати тенденцію спаду підтримки Путіна та війни серед росіян від липня. Вочевидь, саме тоді був переломний момент на фронті, під час якого розпочалась серія перемог Збройних Сил.

Читайте також За останнє десятиріччя динаміка зросла: як українці ставляться до Голодомору – нове опитування

Поразки окупантів: актуальна інформація

Про невдачі російської армії можна говорити багато, але серед найголовнішого, що сталось за останній час, можна відзначити таке: