Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, после заявления ведущего "Дождя" о поддержке российских мобилизованных появилась версия о том, что это целенаправленная провокация.

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Как отметил Фесенко, ведущего могли подкупить или использовать иным образом для того, чтобы "Дождь" был лишен лицензии. Однако этот сценарий не подтвердился.

"Судя по всему, там какие-то внутренние проблемы. Там и раньше существовали разногласия в коллективе", – отметил политолог.

Настроения на телеканале после скандала

По его словам, тем работникам телеканала, которые поддерживают путинскую агрессию против Украины, стоило бы поехать в Россию и помогать армии там. Однако, как утверждает Фесенко, у части журналистов телеканала действительно оппозиционные взгляды и они осуждают войну против Украины.

Я общался с представителями "Дождя" на этот счет. Я процитирую их слова: "Нам придется долго "отмываться" от этого",

– отметил политолог.

Он добавил, что хотя бы часть людей понимает, что произошедшее недопустимо для репутации телеканала.

"Грустный финал "Дождя"

Фесенко считает, что телеканал, позиционировавший себя как оппозиционный, вряд ли сможет выпутаться из скандала.

Это финал "Дождя" в том виде, в каком он существовал. Телеканал не выдержал испытаний этой войной и внутренним кризисом. Это печальный финал этого проекта,

– сказал политолог.

Он добавил, что сейчас журналисты, имеющие свою гражданскую позицию против путинского режима и позорной войны России против Украины, могут пойти по 2 путям:

Продолжать свою профессиональную деятельность самостоятельно.

Или создать какой-то новый проект.

Владимир Фесенко рассказал о ситуации вокруг телеканала "Дождь": смотрите видео

Влияние на российскую оппозицию

Скандал вокруг "Дождя" повлиял на российскую оппозицию. Как рассказал Фесенко, там началось выяснение отношений.

Есть разные позиции. Кто-то поддерживает телеканал, кто-то выступает против журналистов. Эта ситуация является индикатором внутренних проблем и болезней российской оппозиции.

– сказал политолог.

Он добавил, что скандальная ситуация с телеканалом сыграла в пользу Кремля. Ведь российские власти будут использовать этот пример для критики всей российской оппозиции.

Скандал вокруг "Дождя": коротко