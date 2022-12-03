Так, "Дождь" – это медиа, которое ведет свою деятельность с территории Латвии и имеет лицензию на работу там. Следовательно, телеканал должен действовать согласно латвийскому законодательству. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Что известно о скандале с "Дождем"

По его словам, штраф в размере 10 тысяч евро, наложенный на "Дождь" за публикацию карты с российским Крымом, был еще раньше. Ведь имея латвийскую лицензию медиа должно соблюдать законодательство и регуляцию в сфере СМИ.

Согласно правилам комиссии по электронным СМИ в Латвии, если медиа имеет 3 замечания в течение определенного периода времени, то его лишают лицензии. Телеканал "Дождь" получил уже 3 замечания, а именно:

за карту с российским Крымом;

за фразу по отношению к российской армии – "наша армия";

за контент о помощи мобилизованным.

Так, слова ведущего телеканала Алексея Коростелева, который выразил надежду, что многим мобилизованным на фронте они уже смогли помочь, нельзя интерпретировать никак иначе как помощь российским военным в убийстве украинцев.

По мнению Шейтельмана, с точки зрения законодательства Латвии это признание соучастия в геноциде украинского народа. Ведь латвийский Сейм признал войну России против нашего государства и действия оккупантов геноцидом украинцев.

"Соответственно, если человек говорит: "Я помогаю российский армии" – он говорит: "Я участвую в геноциде украинского народа", – отметил политтехнолог.

Полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео

Какие есть сценарии решения ситуации

Если совершено уголовное преступление, а, на мой взгляд, человек сам заявил об этом в эфире, то прокуратура Латвии должна провести уголовное расследование и открыть дело,

– подчеркнул Шейтельман.

А дальше уже должно быть решение по делу. По мнению политтехнолога, может быть 3 варианта:

это действительно была ошибка ведущего и "Дождь" не помогает российской армии. Тогда будет замечание об ошибке в эфире, но это не уголовное дело;

если же выяснится, что помощь была, но только от одного журналиста, его должны наказать за участие в геноциде;

или это может быть политикой канала, тогда это другая правовая ситуация и медиа является соучастником геноцида.

Как отреагировали в Латвии

Министр обороны Латвии Артис Пабрикис прокомментировал инцидент с телеканалом "Дождь". Он заявил, что медиа должно переехать в Россию. Более того, Пабрикис подчеркнул, что работникам телеканала нужно аннулировать разрешения на проживание в Латвии – этот процесс уже начался. По словам министра обороны, чаша терпения латвийцев уже переполнена.