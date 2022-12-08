Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, після заяви ведучого "Дождя" про підтримку російських мобілізованих з'явилася версія про те, що це – цілеспрямована провокація.

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Як зазначив Фесенко, ведучого могли підкупити або використати іншим чином для того, аби "Дождь" позбавили ліцензії. Однак цей сценарій не підтвердився.

"Судячи з усього, там якісь внутрішні проблеми. Там і раніше існували розбіжності у колективі", – зауважив політолог.

Настрої на телеканалі після скандалу

За його словами, тим працівникам телеканалу, які підтримують путінську агресію проти України, варто було б поїхати в Росію і допомагати армії там. Однак, як стверджує Фесенко, частина журналістів телеканалу справді має опозиційні погляди та засуджує війну проти України.

Я спілкувався з представниками "Дождя" з цього приводу. Я процитую їхні слова: "Нам доведеться довго "відмиватися" від цього",

– зазначив політолог.

Він додав, що хоча б частина людей розуміє, що те, що сталося, є неприпустимим для репутації телеканалу.

"Сумний фінал "Дождя"

Фесенко вважає, що телеканал, який позиціював себе як опозиційний, навряд чи зможе виплутатися зі скандалу.

Це фінал "Дождя" у тому вигляді, у якому він існував. Телеканал не витримав випробувань цією війною та внутрішньою кризою. Це сумний фінал цього проєкту,

– сказав політолог.

Він додав, що зараз журналісти, які мають свою громадянську позицію проти путінського режиму та ганебної війни Росії проти України, можуть піти 2 шляхами:

Продовжувати свою професійну діяльність самостійно.

Або ж створити якийсь новий проєкт.

Володимир Фесенко розповів про ситуацію довкола телеканалу "Дождь": дивіться відео

Вплив на російську опозицію

Скандал довкола "Дождя" вплинув на російську опозицію. Як розповів Фесенко, там почалося з'ясування стосунків.

Є різні позиції. Хтось підтримує телеканал, хтось виступає проти журналістів. Ця ситуація є індикатором внутрішніх проблем та хвороб російської опозиції,

– сказав політолог.

Він додав, що скандальна ситуація з телеканалом зіграла на користь Кремля. Адже російська влада використовуватиме цей приклад для критики всієї російської опозиції.

Скандал довкола "Дождя": коротко