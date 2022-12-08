Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, після заяви ведучого "Дождя" про підтримку російських мобілізованих з'явилася версія про те, що це – цілеспрямована провокація.
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Як зазначив Фесенко, ведучого могли підкупити або використати іншим чином для того, аби "Дождь" позбавили ліцензії. Однак цей сценарій не підтвердився.
"Судячи з усього, там якісь внутрішні проблеми. Там і раніше існували розбіжності у колективі", – зауважив політолог.
Настрої на телеканалі після скандалу
За його словами, тим працівникам телеканалу, які підтримують путінську агресію проти України, варто було б поїхати в Росію і допомагати армії там. Однак, як стверджує Фесенко, частина журналістів телеканалу справді має опозиційні погляди та засуджує війну проти України.
Я спілкувався з представниками "Дождя" з цього приводу. Я процитую їхні слова: "Нам доведеться довго "відмиватися" від цього",
– зазначив політолог.
Він додав, що хоча б частина людей розуміє, що те, що сталося, є неприпустимим для репутації телеканалу.
"Сумний фінал "Дождя"
Фесенко вважає, що телеканал, який позиціював себе як опозиційний, навряд чи зможе виплутатися зі скандалу.
Це фінал "Дождя" у тому вигляді, у якому він існував. Телеканал не витримав випробувань цією війною та внутрішньою кризою. Це сумний фінал цього проєкту,
– сказав політолог.
Він додав, що зараз журналісти, які мають свою громадянську позицію проти путінського режиму та ганебної війни Росії проти України, можуть піти 2 шляхами:
- Продовжувати свою професійну діяльність самостійно.
- Або ж створити якийсь новий проєкт.
Володимир Фесенко розповів про ситуацію довкола телеканалу "Дождь": дивіться відео
Вплив на російську опозицію
Скандал довкола "Дождя" вплинув на російську опозицію. Як розповів Фесенко, там почалося з'ясування стосунків.
Є різні позиції. Хтось підтримує телеканал, хтось виступає проти журналістів. Ця ситуація є індикатором внутрішніх проблем та хвороб російської опозиції,
– сказав політолог.
Він додав, що скандальна ситуація з телеканалом зіграла на користь Кремля. Адже російська влада використовуватиме цей приклад для критики всієї російської опозиції.
Скандал довкола "Дождя": коротко
- 1 грудня ведучий каналу сказав в ефірі, що "Дождь" підтримує російських військових на війні в Україні, зокрема і "елементарними зручностями на фронті".
- Згодом у "Дожді" поспішили виправдатись, заявивши, нібито ведучий "обмовився", тому його і звільнили. Проте це не врятувало канал від латвійського законодавства, яке обмежило його роботу в країні.
- Слідом за Латвією мовлення телеканалу також заборонили і в Литві.