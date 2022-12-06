Відповідну інформацію повідомив 6 грудня голова Національної ради з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії Іварс Аболіньш. Він також пояснив причину рішення.
Зауважте Не такий уже й опозиційний: ведучий "Дождя" заявив, що канал забезпечує російських "мобіків"
Як у Латвії скасували ліцензію "Дождя"
Оцінивши загальну кількість порушень, NEPLP впевнилася, що керівництво телеканалу "Дождь" не розуміє та не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може працювати на території Латвії,
– заявив Аболіньш.
Він також додав, що ліцензію російського каналу припинили "у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку". Канал припинить мовлення в Латвії 8 грудня.
Варто зауважити, що рішення ухвалили через низку порушень з боку телеканалу. Зокрема, в їхній діяльності зафіксували порушення:
- канал не подавав звукову доріжку в трансляціях державною мовою;
- зобразив Крим на карті як частину території Росії;
- телеведучий назвав російську армію "нашою армією";
- та міг підтримувати російських військових, адже сказав про це в ефірі.
Окрім того, Іварс Аболіньш пояснив виданню Jauns.lv, що Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії також оцінила інформацію, отриману від Служби державної безпеки. Проте її зміст посадовець не розповів.
Однак запевнив, що мовлення телеканалу в Латвії заблокують також на платформі YouTube. Адже, за словами Іварса Аболіньша, закони його країни повинні дотримуватися та поважати всі.
Натомість уточнив, що у Росії "Дождь" зможе і надалі "вільно мовити в інтернеті".
Що відповів "Дождь" на рішення нацради
Російський канал "Дождь" відповів на рішення від 6 грудня щодо позбавлення його ліцензії. Там заявили, що канал і надалі працюватиме в YouTube.
Ми продовжуємо працювати і вважаємо несправедливими та абсурдними усі звинувачення на нашу адресу,
– заявили в "Дожді".
Проте ніяк не аргументували свою думку щодо нібито "абсурдності" звинувачень.
Детальніше про скандали "Дождя"
- Варто зауважити, що після 24 лютого канал "Дождь" у Росії визнали так званими "іноагентом". Саме тому канал виїхав з Росії та працював у Лавії. Вони позиціонували себе як ЗМІ, що висвітлює події в Росії та світі з ліберальних позицій.
- Проте вже 2 грудня канал оштрафували на 10 тисяч євро за показ карти, де Крим зобразили у складі Росії. Натомість головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко сказав, що нібито це була "помилка дизайнера". Хоча канал ще мовлячи з Москви, показував таку карту. Тоді все "списували" на вимогу законодавства Росії.
- Буквально перед цим 1 грудня ведучий каналу сказав в ефірі, що вони підтримують російських військових на війні в Україні, зокрема і "елементарними зручностями на фронті".
- Згодом у "Дожді" поспішили виправдатись, заявивши нібито ведучий "обмовився", тому його і звільнили. Проте це не врятувало канал від латвійського законодавства, яке таки обмежило його роботу в країні.