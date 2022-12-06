Відповідну інформацію повідомив 6 грудня голова Національної ради з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії Іварс Аболіньш. Він також пояснив причину рішення.

Зауважте Не такий уже й опозиційний: ведучий "Дождя" заявив, що канал забезпечує російських "мобіків"

Як у Латвії скасували ліцензію "Дождя"

Оцінивши загальну кількість порушень, NEPLP впевнилася, що керівництво телеканалу "Дождь" не розуміє та не усвідомлює значущості та серйозності порушень, тому не може працювати на території Латвії,

– заявив Аболіньш.

Він також додав, що ліцензію російського каналу припинили "у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку". Канал припинить мовлення в Латвії 8 грудня.

Варто зауважити, що рішення ухвалили через низку порушень з боку телеканалу. Зокрема, в їхній діяльності зафіксували порушення:

канал не подавав звукову доріжку в трансляціях державною мовою;

зобразив Крим на карті як частину території Росії;

телеведучий назвав російську армію "нашою армією";

та міг підтримувати російських військових, адже сказав про це в ефірі.

Окрім того, Іварс Аболіньш пояснив виданню Jauns.lv, що Національна рада з електронних засобів масової інформації (NEPLP) Латвії також оцінила інформацію, отриману від Служби державної безпеки. Проте її зміст посадовець не розповів.

Однак запевнив, що мовлення телеканалу в Латвії заблокують також на платформі YouTube. Адже, за словами Іварса Аболіньша, закони його країни повинні дотримуватися та поважати всі.

Натомість уточнив, що у Росії "Дождь" зможе і надалі "вільно мовити в інтернеті".

Що відповів "Дождь" на рішення нацради

Російський канал "Дождь" відповів на рішення від 6 грудня щодо позбавлення його ліцензії. Там заявили, що канал і надалі працюватиме в YouTube.

Ми продовжуємо працювати і вважаємо несправедливими та абсурдними усі звинувачення на нашу адресу,

– заявили в "Дожді".

Проте ніяк не аргументували свою думку щодо нібито "абсурдності" звинувачень.

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