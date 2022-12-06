Соответствующую информацию сообщил 6 декабря глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии Иварс Аболиньш. Он также объяснил причину решения.
Заметьте Не такой уж оппозиционный: ведущий "Дождя" заявил, что канал обеспечивает российских "мобиков"
Как в Латвии отменили лицензию "Дождя"
Оценив общее количество нарушений NEPLP убедилась, что руководство телеканала "Дождь" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может работать на территории Латвии.
– заявил Аболиньш.
Он также добавил, что лицензия российского канала была прекращена "в связи с угрозой национальной безопасности и общественном порядке". Канал прекратит вещание в Латвии 8 декабря.
Следует отметить, что решение было принято из-за ряда нарушений со стороны телеканала. В частности, в их деятельности зафиксировали нарушения:
- канал не подавал звуковую дорожку в трансляциях на государственном языке;
- изобразил Крым на карте как часть территории России;
- телеведущий назвал русскую армию "нашей армией";
- и мог поддерживать российских военных, потому что сказал об этом в эфире.
Кроме того, Иварс Аболиньш объяснил изданию Jauns.lv, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии также оценил информацию, полученную от Службы государственной безопасности. Однако ее содержание чиновник не рассказал.
Однако заверил, что вещание телеканала в Латвии заблокируют также на платформе YouTube. Ведь, по словам Иварса Аболиньша, законы его страны должны соблюдать и уважать все.
В то же время уточнил, что в России "Дождь" сможет и дальше "свободно говорить в интернете".
Что ответил "Дождь" на решение нацсовета
Российский канал "Дождь" ответил на решение от 6 декабря о лишении его лицензии. Там заявили, что канал и дальше будет работать в YouTube.
Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес,
– заявили в "Дожде".
Однако никак не аргументировали свое мнение по поводу якобы "абсурдности" обвинений.
Подробнее о скандалах "Дождя"
- Следует отметить, что после 24 февраля канал "Дождь" в России признали так называемыми "иноагентом". Именно поэтому канал уехал из России и работал в Лавии. Они позиционировали себя как СМИ, освещающие события в России и мире с либеральных позиций.
- Однако уже 2 декабря канал был оштрафован на 10 тысяч евро за показ карты, где Крым изобразили в составе России. Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сказал, что якобы это была "ошибка дизайнера". Хотя канал еще говоря из Москвы, показывал такую карту. Тогда все "списывали" на требования законодательства России.
- Буквально перед этим 1 декабря 2022 года ведущий канала сказал в эфире, что они поддерживают российских военных на войне в Украине, в том числе "элементарными удобствами на фронте".
- Впоследствии в "Дожде" поспешили оправдаться, заявив якобы ведущий "оговорился", поэтому его и уволили. Однако это не спасло канал от латвийского законодательства, которое ограничило его работу в стране.