Соответствующую информацию сообщил 6 декабря глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии Иварс Аболиньш. Он также объяснил причину решения.

Заметьте Не такой уж оппозиционный: ведущий "Дождя" заявил, что канал обеспечивает российских "мобиков"

Как в Латвии отменили лицензию "Дождя"

Оценив общее количество нарушений NEPLP убедилась, что руководство телеканала "Дождь" не понимает и не осознает значимости и серьезности нарушений, поэтому не может работать на территории Латвии.

– заявил Аболиньш.

Он также добавил, что лицензия российского канала была прекращена "в связи с угрозой национальной безопасности и общественном порядке". Канал прекратит вещание в Латвии 8 декабря.

Следует отметить, что решение было принято из-за ряда нарушений со стороны телеканала. В частности, в их деятельности зафиксировали нарушения:

канал не подавал звуковую дорожку в трансляциях на государственном языке;

изобразил Крым на карте как часть территории России;

телеведущий назвал русскую армию "нашей армией";

и мог поддерживать российских военных, потому что сказал об этом в эфире.

Кроме того, Иварс Аболиньш объяснил изданию Jauns.lv, что Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии также оценил информацию, полученную от Службы государственной безопасности. Однако ее содержание чиновник не рассказал.

Однако заверил, что вещание телеканала в Латвии заблокируют также на платформе YouTube. Ведь, по словам Иварса Аболиньша, законы его страны должны соблюдать и уважать все.

В то же время уточнил, что в России "Дождь" сможет и дальше "свободно говорить в интернете".

Что ответил "Дождь" на решение нацсовета

Российский канал "Дождь" ответил на решение от 6 декабря о лишении его лицензии. Там заявили, что канал и дальше будет работать в YouTube.

Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес,

– заявили в "Дожде".

Однако никак не аргументировали свое мнение по поводу якобы "абсурдности" обвинений.

Подробнее о скандалах "Дождя"