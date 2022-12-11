Так "умные" россияне обустроили автомобиль "Сармат", чтобы ехать в Москву. Группа мужчин, которые не исключено, что уклонились от мобилизации, решили пропагандировать войну москвичам.
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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук у себя в соцсетях высмеял этих "инициационных" россиян.
Народ, 70% которого не умеет пользоваться унитазом, угрожает миру неизбежным оружием,
– написал Братчук.
Креативные россияне угрожают Западу макетом ракет "Сармат"
Ничего удивительного, что путинские последователи решили угрожать американцам именно ракетами "Сармат" – любимый тип ракет в российской пропаганде.
Но все, что есть у россиян, это макеты. Ведь этих ракет просто нет на вооружении у россиян. Поэтому такие устрашения, как минимум, звучат смешно.
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Что известно о "славной" ракете "Сармат"
- Этот тип ракет, по восхвалениям россиян, якобы может поражать цель на расстоянии 18 тысяч километров. Российское командование говорит о возможности доставки ядерных боеголовок в любую точку мира через Северный или Южный полюс благодаря этой ракете.
- "Сармат" должен прийти на смену стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").
- Серийное производство "Сармата" только хотят наладить на Красноярском машиностроительном заводе. Ранее Путин говорил, что первый полк, вооруженный "Сарматами", вступит в дежурство в конце 2022 года.
- Однако к началу нового года осталось меньше месяца. Похоже, что-то у россиян снова пошло не так.
- Или эти макеты – это и есть знаменитые ракеты. Все на что были способны, как говорится.