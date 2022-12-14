Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, первая причина отмена пресс-конференции такая же, как в известном анекдоте – что говорить, если и так все понятно.

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Путину не нужна поддержка зазомбированных людей

Вторая причина – это то, что сейчас Путин не нуждается в поддержке народа. Президент-террорист уже давно перешел на силовое удержание власти, а народ ему по большому счету сейчас не нужен.

Гудков объяснил, что население России – это уже не электорат и не люди, поддерживающие президента, потому что Путин не выбирается демократическим путем. Это узурпатор, захвативший власть силой, удерживающий ее на штыках и включивший машину для промывания мозгов, которая пока работает.

Следовательно, российский народ находится в состоянии серьезной зазомбированности, и вместе с каналами по телевизору у людей переключается и мозг. Они уже утратили способность мыслить критически и приходить к самостоятельным выводам.

Полный стрим с Геннадием Гудковым: смотрите видео

Потому 2 причины. Первая – нечего сказать, а вторая – некому говорить,

– подчеркнул Гудков.

Оппозиционер добавил, что еще одной причиной может быть состояние здоровья Путина, ведь говорят, что он не очень хорошо себя чувствует. Это, конечно, не мешает ему управлять страной, но вполне возможно, что пресс-конференцию отменили в том числе и из-за этого. Хотя среди других причин эта – наименее важная.

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