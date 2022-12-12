Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что предновогодней большой пресс-конференции диктатора не будет. Он заявил, что в Кремле рассчитывают, что президент "найдет возможность" пообщаться со СМИ. Однако даже ориентировочную дату не назвал. Об этом пишут российские СМИ.

К теме Не исключают поражения, – рассказал детали плана эвакуации Кремля в Венесуэлу.

Путин разрушил 10-летнюю традицию: что же произошло

Большую предновогоднюю пресс-конференцию Путина проводили каждый декабрь в течение 10 лет. Однако в этом году его не будет.

При этом Песков сказал, что Путин, вероятно, "найдет возможность" пообщаться с журналистами. Мол, он и так это "регулярно" делает.

Что касается большой пресс-конференции, да, к Новому году ее не будет. Зато мы рассчитываем, что президент найдет возможность пообщаться с журналистами. Он делает это регулярно, в частности во время заграничных поездок,

– сказал Песков.

Когда не проходили большие пресс-конференции Путина

Владимир Путин устраивает большие пресс-конференции с 2001 года, а начиная с 2012 года их проводили именно в декабре. До этого диктатор не проводил ежегодную пресс-конференцию только в 2005 году. Также ее не проводили с 2009 по 2011 год, когда Путин занимал должность премьер-министра России.

Вероятно, диктатор хочет избежать неудобных вопросов о "спецоперации" и мобилизации. Обычно Путину журналисты устраивают теплую ванну, однако периодически встречаются репортеры, которые задают ему колючие вопросы.

Также неудобные вопросы могли бы возникнуть и от пропагандистских журналистов, откровенно поддерживающих войну России против Украины. Они ведь недовольны тем, что:

Россия "отошла" из Киевской области,

Что оккупанты сбежали с Харьковщины, накинув пятками,

Что оккупанты "сделали жест доброй воли", поджарившись на Змеином, который теперь контролирует Украина,

И конечно же, что "русский мир" прогнали из Херсона – единственного областного центра, который удалось оккупировать россиянам от 24 февраля.

Кроме этого, пропагандистские журналисты могут спросить у Путина, почему до сих пор не удалось захватить Бахмут, Юг Украины и где "красная граница", после которой Россия вот как возьмет и как начнет войну в Украине "по-настоящему".

Кроме того, может быть и другая причина. В частности, СМИ пишут, что Путину якобы нужна операция на толстой кишке после того, как он упал с лестницы и повредил копчиковую кость. Тогда российские СМИ писали, что в собственной резиденции диктатор упал на лестнице, опрокинулся на бок и сполз еще на две ступени. Из-за удара он якобы "непроизвольно опорожнился", что может быть связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.