Несколько дней назад о такой вероятности в своем телеграмм-канале сообщил, ссылаясь на инсайдерские источники, российский политолог Аббас Галлямов, которые когда-то работал в команде Путина и писал для него речи. О деталях этого плана побега он рассказал 24 каналу.

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Побег – сейчас запасной вариант

По словам Галлямова, этот побег является планом второго или даже третьего порядка, запасным и вспомогательным вариантом. То есть это не значит, что в Кремле уже собирают чемоданы, поставили крест на своих перспективах и думают только об отступлении. На самом деле они продолжают бороться, и дальше будут цепляться за власть. Однако самое важное все же то, что они уже не исключают для себя поражения.

По имеющейся у политолога информации, подготовка к реализации этого проекта эвакуации, который назвали "Ноев Ковчег", началась еще весной, в марте – апреле, когда стало ясно, что план блицкрига провалился. Тогда многие из путинского окружения буквально впали в панику. Ведь никто не ожидал, что Украина ответит столь мощными ударами, российская армия окажется вовсе не боеспособной, а Запад или же почти весь мир станет гораздо более консолидированным, чем предполагалось.

В тот момент они поняли, что все это может закончиться коллапсом, и начали прорабатывать этот вариант на случай отступления.

– подчеркнул Галлямов.

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Какие пути для отхода рассматривали россияне

Так, сначала кремлевские элиты планировали бежать в Китай, но быстро разочаровались в нем. Ведь на китайцев, как говорится, где сядешь, там и слезешь, тем более что они не церемонятся с проигравшими. Россияне осознали, что в сложных отношениях Китая и Штатов есть направления, где можно торговаться, так что китайцы смогут без проблем сдать их в Гаагу.

Альтернативный вариант предложил глава "Роснефти" Игорь Сечин – один из самых близких к Путину людей еще со времен петербургского периода. Он предложил бежать в Венесуэлу, ведь находится в очень хороших отношениях с тамошним нелегитимным президентом Николасом Мадуро.

Поэтому уже с июня правая рука Сечина Юрий Курилин, вице-президент "Роснефти", имеющий американское гражданство, поехал в Америку заниматься подготовкой "Ноева ковчега".

Галлямов подчеркнул, что это лишь известные ему детали этого плана. Сам он очень секретный, и, вероятно, не менее масштабный.

Что говорят о кремлевском "Ноевом ковчеге"