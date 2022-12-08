Такое мнение высказал 24 каналу российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он считает, что в современном мире спрятаться никуда нельзя, тем более фигурам такого масштаба.
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Марк Фейгин убежден, что план эвакуации высших чиновников России в третью страну нереален. Поэтому в Кремле понимают, что нужно "идти до конца" в войне против Украины, потому что на самом деле спрятаться негде.
Приютить Путина никто не захочет
Российский правозащитник считает, что ни одна страна мира не будет держать у себя российских военных преступников, даже если этим государствам предложат что-то ценное или же будут оказывать на них давление.
К тому же, заметил Фейгин, в современном мире очень легко установить, где находится тот или иной человек.
Это же не Вторая мировая война, после которой мало кому из гитлеровцев удалось скрыться. И даже их вылавливали. К примеру, Айхмана в Аргентине. И потом повесили,
– сказал Фейгин.
Фейгин предположил, что даже если Путин сделает пластическую операцию и будет ходить отшельником с палочкой вокруг монастыря и просить милостыню, его все равно вычислят.
Марк Фейгин о бегстве Путина в Венесуэлу: смотрите видео
Российского диктатора "продадут"
Он убежден, что в случае бегства Путина его банально продадут. Причем это касается как Китая, так и Венесуэлы или Северной Кореи.
Это вопрос торговли. Это не вопрос убеждений, идеологии или репутации. Чем больше предложат, тем дороже продадут,
– отметил российский оппозиционный политик.
Фейгин считает, что как раз "самые ярые друзья" России первыми и продадут ее чиновников.
Венесуэла легко продаст кого угодно за снятие санкций. И всякие Мадуры (Николас Мадуро – президент Венесуэлы – 24 канал ) дадут возможность похитить российских чиновников,
– сказал Марк Фейгин.
Именно поэтому российский правозащитник считает, что кремлевское руководство вряд ли серьезно готовит план эвакуации.
Планы Путина в войне: последние новости
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что Кремль зимой планирует терроризировать мирное население Украины из-за поражений на фронте. В частности, речь идет о продолжении массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.
- Генерал армии США Марк Милли считает, что Путин продолжает совершать катастрофические ошибки в войне. Однако, несмотря на то, что Кремль потерпел поражение в войне в целом, впереди еще немало боевых действий.
- Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко уверен, что спасение Путина – единственная цель войны, которую Кремль развязал против Украины. Других целей не осталось.