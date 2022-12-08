Такое мнение высказал 24 каналу российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Он считает, что в современном мире спрятаться никуда нельзя, тем более фигурам такого масштаба.

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Марк Фейгин убежден, что план эвакуации высших чиновников России в третью страну нереален. Поэтому в Кремле понимают, что нужно "идти до конца" в войне против Украины, потому что на самом деле спрятаться негде.

Приютить Путина никто не захочет

Российский правозащитник считает, что ни одна страна мира не будет держать у себя российских военных преступников, даже если этим государствам предложат что-то ценное или же будут оказывать на них давление.

К тому же, заметил Фейгин, в современном мире очень легко установить, где находится тот или иной человек.

Это же не Вторая мировая война, после которой мало кому из гитлеровцев удалось скрыться. И даже их вылавливали. К примеру, Айхмана в Аргентине. И потом повесили,

– сказал Фейгин.

Справка! Адольф Айхман – немецкий офицер, сотрудник гестапо. Отвечал за "еврейский вопрос". После капитуляции Рейха скрывался в Аргентине, где в 1960 году был схвачен группой израильских агентов и тайно вывезен в Израиль.

Фейгин предположил, что даже если Путин сделает пластическую операцию и будет ходить отшельником с палочкой вокруг монастыря и просить милостыню, его все равно вычислят.

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Российского диктатора "продадут"

Он убежден, что в случае бегства Путина его банально продадут. Причем это касается как Китая, так и Венесуэлы или Северной Кореи.

Это вопрос торговли. Это не вопрос убеждений, идеологии или репутации. Чем больше предложат, тем дороже продадут,

– отметил российский оппозиционный политик.

Фейгин считает, что как раз "самые ярые друзья" России первыми и продадут ее чиновников.

Венесуэла легко продаст кого угодно за снятие санкций. И всякие Мадуры (Николас Мадуро – президент Венесуэлы – 24 канал ) дадут возможность похитить российских чиновников,

– сказал Марк Фейгин.

Именно поэтому российский правозащитник считает, что кремлевское руководство вряд ли серьезно готовит план эвакуации.

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