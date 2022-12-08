Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какими будут планы Кремля на эту зиму. Среди них – продолжение массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины.

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Какими могут быть планы Путина на зиму

По словам Подоляка, от кровавого диктатора из Кремля ничего хорошего ожидать не стоит. Пока он делает ставки на три момента, связанные с войной против Украины.

Начнем с того, что Россия продолжит обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. Таким образом, Кремль будет осуществлять геноцидные атаки с целью лишить миллионы украинцев без света. Зачем это Путину? Его цель – вызвать поток беженцев из нашего государства, которые будут искать убежища за границей.

Следующий момент касается того, во что Россия вливает миллиарды долларов. Речь идет о войне на информационном фронте. На этот раз враг будет работать над информационной кампанией по прекращению огня. Мол, это единственный способ остановить войну в Украине. Понятно, что в этот раз, как и всегда, этого потребуют именно от нашего государства. Сама же Россия вроде бы ни в чем и не виновата.

Как бы там ни было, но соответствующая информационная кампания будет направлена как на украинцев, так и на Запад, который нас поддерживает. Таким образом, в Кремле будут пытаться усилить давление на власть нашего государства, чтобы оно если не прямо, то хоть косвенно капитулировала.

Напоследок не пройдет без ядерного шантажа. Путин, которому уже давно нечего терять, вернется к угрозам всему миру. Мол, если Россия проиграет в этой войне, она использует ядерное оружие.

Конечно же, это будет подаваться под соусом защиты России от возможного нападения на нее. Поэтому ответную атаку диктатор, загнанный в тупик, будет называть превентивным ударом.

Угрозы ядерным ударом продолжаются

Накануне Путин заявил, что Россия вроде бы никогда первой не нанесет ядерный удар. В то же время, он отметил, что вероятность приближения ядерной войны растет. И с каждым днем она набирает все большие обороты. Диктатор отметил, что ядерное оружие Россия готова использовать для защиты. Мол, как только по ней нанесут удар, то ответ будет неизбежен.

Решил он также поиграть мышцами. В своем выступлении Путин подчеркнул, что ядерный арсенал страны-агрессорки "более продвинут и развит". Если сравнивать с другими государствами с технологической точки зрения.

Чтобы там не говорил диктатор, он неустанно угрожает всему миру ядеркой. И, как всегда, убеждает, что весь мир стремится атаковать Россию. Сама же страна-агрессорка в его больном воображении только обороняется и противостоит всему злу вокруг.