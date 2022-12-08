Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он считает, что смещение целей полномасштабной войны в стране-агрессорке происходило постепенно.

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Он напомнил, что сначала Москва заявляла о так называемой "денацификации и денационализации". В то время Россия стремилась захватить Украину и уничтожить власть и население.

Задача – спасти Путина

А когда стало ясно, что цель недостижимая, основной целью войны, отметил Яковенко, постепенно стало спасение жизни одного человека – Владимира Путина.

Других целей этой войны просто не осталось. Сказать это публично Москва не может, потому что это выглядит странно. К тому же это наталкивает на другое мнение – стоит ли жизнь Путина того, чтобы класть сотни других жизней,

– сказал российский оппозиционер.

Он отметил, что чтобы замаскировать настоящую цель войны российская пропаганда выдвигает разные небылицы, вроде того, что "мы спасаемся от украинцев", "украинцы собираются нас уничтожить", "украинцы хотят нас съесть живьем" и тому подобное.

Яковенко отметил, что в последнее время очень четко проступает попытка Кремля придать этой войне религиозный и мистический характер.

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В частности, он рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского вражеская пропаганда называет антихристом.

Интересно! На российском ТВ активно рассказывают о "политическом сатанизме, "православном джихаде", а также о "западной вавилонской блуднице, одетой в бронелифчик, которая идет на Святую Русь".

Однако, как заметил оппозиционный журналист, придать войне религиозный характер – это бессмысленная затея по одной простой причине – Россия абсолютно нерелигиозная страна.

Все эти люди, стоящие со свечами в храме, еще вчера сдавали экзамены на отлично по курсам атеизма. Это совсем неверующие люди, у них нет Бога в душе,

– уверен Яковенко.

По его наблюдению, сейчас в российском телевизоре начинает смещаться центр внимания и постепенно пропагандисты Соловьев и Скабеева теряют популярность.

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Вместо этого, как отметил российский оппозиционер, им на смену приходят Никита Михалков со своим БесогонTV и Андрей Малахов с якобы мистиками и провидцами в телепрограммах.

Происходит полное безумие, уже открытое мракобесие,

– убежден Яковенко.

По его мнению, все это свидетельствует об окончательном конце путинского режима.

Смещение целей и риторики войны означает, что дело подходит к концу. Другое дело, что это путешествие до конца может затянуться, но надеемся, что ненадолго,

– подытожил Яковенко.

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