Об этом в интервью Дэвиду Мьюру заявил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что то же самое происходило и в 1940-х годах в Германии.

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Зеленский напомнил, что немцы тогда "денацифицировали" евреев, а сейчас это делают россияне.

Я в шоке. Я не знал. что такие вещи можно делать в современном мире,

– сказал президент.

Он добавил, что денацификация начиналась неоднократно в истории и заканчивалась очень плохо.

"Для некоторых стран это закончилось так, что эти страны были в ужасе, что они это сделали. Некоторые страны начали "зачищать" мир от тех или иных наций, а другие страны жалели, что не вмешались. Защитить другие народы", – констатировал Зеленский.

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