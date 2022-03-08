Про це в інтерв'ю Девіду М’юру заявив Володимир Зеленський. Він підкреслив, що те ж саме відбувалося й у 1940-х роках у Німеччині.

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Зеленський нагадав, що німці тоді "денацифікували" євреїв, а зараз це роблять росіяни.

Я шокований. Я не знав. що такі речі можна робити в сучасному світі,

– сказав президент.

Він додав, що денацифікація починалася неодноразово в історії й закінчувалася дуже погано.

"Для деяких країн це закінчилося так, що ці країни були в жаху, що вони це зробили. Деякі країни почали "зачищати" світ від тих чи інших націй, а інші країни шкодували, що не втрутилися, що не втрутилися. захистити інші народи", – констатував Зеленський.

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