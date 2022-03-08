Про це Президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Девіду М’юру.

Важливо Зеленський записав нове звернення до українців

Український лідер наголосив, що Україна – місце свободи в Європі.

Коли порушують і наступають межі прав і свобод, тоді ви повинні нас захищати. Тому що ми будемо першими, ви прийдете другий,

– наголосив Зеленський.

Зауважимо, що одне з основних вимог України до партнерів – закрити небо. Однак у НАТО сказали, що не планують залучати свої сили у війні в Україні ані на землі, ані на небі. Згодом, 6 березня, в Альянсі заявили, що Вашингтон дав "зелене світло" країнам НАТО на передання винищувачів Україні.

Що означає закриття неба над Україною

Для цивільної авіації повітряний простір України закритий від самого початку війни. Мовиться про закриття неба над Україною для російської військової авіації.

No-Fly Zone над Україною, або закрите небо для російської авіації над Україною означатиме, що військові сили – в цьому випадку НАТО – бо до нього звертається Україна, – повинні будуть патрулювати повітряний простір над Україною і повинні будуть збивати літаки чи гелікоптери-порушники Росії.

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