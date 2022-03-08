Про це Володимир Зеленський сказав у своєму новому відеозверненні 8 березня, передає 24 канал.
Важливо Ми не будемо країною, яка благає про щось на колінах, – Зеленський про вступ до НАТО
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В Україні традиційно 8 березня вітають українських жінок зі святом весни. Однак 2022 рік став для нас виключенням.
Про це Володимир Зеленський сказав у своєму новому відеозверненні 8 березня, передає 24 канал.
Важливо Ми не будемо країною, яка благає про щось на колінах, – Зеленський про вступ до НАТО
Доповнюємо...