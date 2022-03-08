Об этом Владимир Зеленский сказал в своем новом видеообращении 8 марта, передает 24 канал.
Важно Мы не будем страной, молящей о чем-то на коленях – Зеленский о вступлении в НАТО
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В Украине традиционно 8 марта приветствуют украинских женщин с праздником весны. Однако 2022 год стал для нас исключением.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем новом видеообращении 8 марта, передает 24 канал.
Важно Мы не будем страной, молящей о чем-то на коленях – Зеленский о вступлении в НАТО
Дополняем...