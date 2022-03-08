Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому изданию abc. Один из вопросов касался сотрудничества с НАТО. А также возможного вступления в Альянс.

"Мы никогда не хотели быть страной, которая умоляет что-то на коленях. И мы не собираемся быть этой страной, и я не хочу быть этим президентом", – ответил Зеленский.

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По его словам, он уже "охладел" относительно вопроса о НАТО.

"Альянс боится спорных вещей и конфронтации с Россией", – резюмировал Зеленский эту ситуацию.

Украина до этого неоднократно обращалась к НАТО по поводу "закрытого неба". Речь идет о том, чтобы войска НАТО помогали Украине сбивать вражеские ракеты и самолеты над нашим воздушным пространством. Это можно сделать, используя их системы ПВО или самолеты.

В России заявили, что если НАТО закроет небо над Украиной, это будет считаться соучастием в войне против России. Именно это и сдерживает НАТО – страны Альянса не хотят прямой военной конфронтации с Россией.

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