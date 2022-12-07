Путин солгал россиянам о расстреле дезертиров в ВСУ

На этот раз Путин решил высказаться по поводу дезертирства, которое все чаще присутствует в российской армии. Но глава страны-агрессорки, как всегда, соврал россиянам – вспомнил о дезертирах в ВСУ, которых "якобы жестоко расстреливают". Об этом глава Кремля заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщают росСМИ.

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Так, он сказал, что украинцы якобы расстреливают перед строем военных за уход с боевых позиций, а в российских вооруженных силах ничего такого нет.

Относительно оставления позиций: в Украине, вы знаете, там расстреливают на месте, причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публично, перед строем и в несколько рук,

– сказал Путин, подчеркнув, что это не секрет и хорошо всем известно.

Кремлевский диктатор добавил, что "у нас не то, что есть нечто подобное, у нас даже нет каких-либо специальных лагерей, зон и т.д.". По его словам, это все ерунда и фейки, не имеющие за собой никаких оснований.

Очевидно, что такая чепуха может звучать только из уст российских политиков и пропагандистов, всячески пытающихся оправдать свои потери и отрицать успехи ВСУ. Есть немало информации о том, что дезертиров в армии противника становится все больше и с ними расправляются раз и навсегда.

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Собрали для вас несколько примеров того, что это действительно происходит в российской армии – дезертирство, расстрел своих "мобиков" и блокпосты, чтобы россияне не убегали: