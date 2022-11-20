Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Ранее сообщалось о том, что российские мобилизованные посылают своих командиров в известном направлении.

К теме Россия не готова ни к общей мобилизации, ни к следующим боям: в ISW объяснили причины

Оккупанты сдаются в плен и убегают с поля боя

Череватый отметил, что оккупанты пытаются сдаваться в плен, когда для этого возникают условия, то есть есть окружение ВСУ и тому подобное. Однако российская пропаганда работает в этом направлении и пугает россиян, мол над ними будут издеваться в украинском плену. Кроме того, есть много дезертиров, и для того, чтобы бороться с ними в Луганской области, в частности, развернули дополнительную систему блокпостов.

Многие мобилизованные бегут, они не выдерживают психологического давления. Это понятно любому человеку, если ты вчера стоял у станка или был водителем маршрутки, а сегодня тебе дали какое-то оружие, приказали идти в штурм и тебя еще и впервые накрыло артиллерией, то у тебя будет серьезный шок. Ты будешь действовать, даже не думая, что тебе грозит какое-нибудь наказание с точки зрения российского законодательства,

– заметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Череватый о сдаче россиян в плен: смотрите видео

ЧВК "Вагнера"

Он продолжил, что, в частности, на то, чтобы остановить сдачу в плен или дезертирство, ЧВК "Вагнера" сняло ролик казни своего бойца. Пригожин еще при наборе зэков угрожал смертной казнью, хотя в России ее официально нет. Но в целом следует сказать, что моральный дух и у бойцов ЧВК, которые считают более опытными, потому что многие из них прошли Сирию, довольно низкий.

"Поэтому они и демонстрируют такие репрессивные методы. Вся российская военная машина ныне построена на репрессиях. Иначе какими-то великими идеями мотивировать людей не получается", - подчеркнул Череватый.

Российские мобилизованные: последние новости