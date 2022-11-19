Видео с "высокотехнологичными" российскими палатками разлетелось по сети. Ролик сняли сами же оккупанты.
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"Мясо" в пищевой пленке
С приближением холодов для оккупантов в Воронежской области России решили соорудить палатки из пищевой пленки. Очевидно, это какая-то новая и дорогостоящая секретная российская разработка. Только неизвестно, сколько на это выделили.
Теперь оккупантам уже не намекают, что они "мясо". Ведь что можно хранить в пищевой пленке? Ну, овощи тоже можно.
Очевидно, в Воронежской области не очень хотят, чтобы оккупанты выжили, даже если не попадут на фронт. Иначе такие "высокотехнологичные" палатки объяснить сложно.
Россияне будут зимовать в палатках с пищевой пленки: смотрите видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика)
Потери россиян на фронте
Пока одни замерзают под Воронежем в пищевой пленке, другие оккупанты погибают на фронте. По состоянию на 19 ноября украинские воины успешно ликвидировали и уничтожили:
- около 83 800 оккупантов;
- 2885 танков;
- 5 815 боевых бронированных машин;
- 1867 артиллерийских систем;
- 393 реактивные системы залпового огня;
- 290 средств ПВО;
- 278 самолетов;
- 261 вертолет;
- 1536 беспилотников оперативно-тактического уровня;
- 480 крылатых ракет;
- 16 кораблей и катеров;
- 4368 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 161 единица специальной техники.
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