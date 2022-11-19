Відео з "високотехнологічними" російськими наметами розлетілося мережею. Ролик зняли самі ж окупанти, повідомляє 24 канал.
Цікаво ЗСУ вдарили по скупченню живої сили на Херсонщині та Запоріжжі: ліквідовано десятки окупантів
"М'ясо" у харчовій плівці
З наближенням холодів для окупантів у Воронезькій області Росії вирішили спорудити намети з харчової плівки. Вочевидь, це якась нова та дорога секретна російська розробка. Та тільки невідомо, скільки на це виділили.
Тепер окупантам вже не натякають, що вони "м'ясо". Адже що можна зберігати у харчовій плівці? Ну, овочі теж можна.
Вочевидь, у Воронезькій області не дуже хочуть, аби окупанти вижили, навіть якщо не потраплять на фронт. Інакше такі "високотехнологічні" намети пояснити важко.
Росіяни зимуватимуть у наметах з харчової плівки: дивіться відео (обережно, присутня ненормативна лексика)
Втрати росіян на фронті
Поки одні замерзають десь під Воронежем у харчовій плівці, інші окупанти гинуть на фронті. Станом на 19 листопада українські воїни успішно ліквідували та знищили:
- близько 83 800 окупантів;
- 2 885 танків;
- 5 815 бойових броньованих машин;
- 1 867 артилерійських систем;
- 393 реактивні системи залпового вогню;
- 290 засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 536 безпілотників оперативно-тактичного рівня;
- 480 крилатих ракет;
- 16 кораблів та катерів;
- 4 368 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 161 одиницю спеціальної техніки.
Цікаво – тим часом "бавовна" підібралася до Санкт-Петербурга: дивіться відео