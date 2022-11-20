Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Раніше повідомлялось про те, що російські мобілізовані посилають своїх командирів у відомому напрямку.

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Окупанти здаються в полон і тікають з поля бою

Череватий зазначив, що окупанти намагаються здаватись у полон, коли для цього виникають умови, тобто є оточення ЗСУ тощо. Однак російська пропаганда працює в цьому напрямку й лякає росіян, мовляв, над ними будуть знущатись в українському полоні. Крім того, є багато дезертирів, і для того, щоб боротись з ними на Луганщині, зокрема, розгорнули додаткову систему блокпостів.

Багато мобілізованих тікають, вони не витримують психологічного тиску. Це зрозуміло для будь-якої людини, якщо ти вчора стояв біля верстата або був водієм маршрутки, а сьогодні тобі дали якусь зброю, наказали йти у штурм і тебе ще й уперше накрило артилерією, то в тебе буде серйозний шок. Ти будеш діяти, навіть не думаючи, що тобі загрожує якесь покарання з точки зору російського законодавства,

– зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

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ПВК "Вагнера"

Він продовжив, що, зокрема, на те, аби зупинити здачі в полон чи дезертирства, ПВК "Вагнера" відзняло ролик страти свого бійця. Прігожин ще при наборі зеків погрожував смертною карою, хоча в Росії її офіційно немає. Та загалом, слід сказати, що моральний дух і в бійців ПВК, які вважають більш досвідченими, бо багато з них пройшли Сирію, доволі низький.

"Тому вони й демонструють такі репресивні методи. Уся російська військова машина нині побудована на репресіях. Інакше якимись великими ідеями мотивувати людей не виходить", – наголосив Череватий.

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