Обурення російського "мобіка" від проходження служби перехопили українські розвідники. Детальніше розповідає 24 канал.

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Як "мобік" командира послав "за руським кораблем"

Російський "мобік" під час телефонної розмови сказав другові, що хоче терміново перевестися та й взагалі втекти з поля бою. Поскаржився, що командир кидає на передову. Мовляв, доводиться сидіти на відстані лише 120 метрів від українських воїнів.

"Мобік" розповідає, що нібито просидів на передових позиціях два тижні. Натомість ротація тривала недовго – 6 днів і назад, але ще ближче до наших захисників. Росіянин ниє, що аби дістатися позиції, доводиться лізти в окіп під постійними пострілами кулеметника та йти замінованим полем.

За словами загарбника, на полігоні командир обіцяв "мобікам", що вони будуть на другій лінії. Втім, на полі бою вже незабаром їх перетворили в піхоту та наказали йти вперед.

Я йому (командирові – 24 канал) кажу, що повертатися не буду. Пішов ти на**й,

– зазначив обурений "мобік".

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Чергове ниття російських "мобіків": дивіться відео

Російські мобіки все частіше "ниють": останні новини

Російські "мобіки" шоковані отриманою амуніцією. У мережі показали бронежилети та каски. Пластина зроблена з матеріалу, схожого на кераміку, та пробивається навіть ножем. Натомість шолом можна розтрощити рукою.

Українські захисники показали термобілизну окупантів. Її тканина настільки щільна, що крізь неї легко просвічує сонце. Ба більше, термобілизна створена ще 40 років тому.

На полігоні під Москвою обурений "мобік" вдарив командира кулаком в груди. Росіянин поскаржився, що їх навчають стройовому кроку, який аж ніяк не знадобиться на війні. Натомість стріляти заставляють по вигаданих цілях, адже навіть мішеней загарбники не мають.

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