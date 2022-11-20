Возмущение российского "мобика" от прохождения службы перехватили украинские разведчики. Подробнее рассказывает 24 канал.

Это интересно Действительно "мясо": оккупанты спасаются от холода в "палатках" из пищевой пленки

Как "мобик" командира послал "за русским кораблем"

Российский "мобик" во время телефонного разговора сказал другу, что хочет срочно перевестись и вообще сбежать с поля боя. Пожаловался, что командир бросает на передовую. Мол, приходится сидеть на расстоянии всего в 120 метрах от украинских воинов.

"Мобик" рассказывает, что якобы просидел на передовых позициях две недели. Вместо этого ротация длилась недолго – 6 дней и назад, но еще ближе к нашим защитникам. Россиянине, чтобы добраться до позиции, приходится лезть в окип под постоянными выстрелами пулеметчика и идти по заминированному полю.

По словам захватчика, на полигоне командир обещал "мобикам", что они будут на второй линии. Впрочем, на поле боя уже вскоре их превратили в пехоту и приказали идти вперед.

Я ему (командиру – 24 канал) говорю, что возвращаться не буду. Пошел ты на**й,

– отметил возмущенный "мобик".

Заметьте ВСУ уничтожили более 300 оккупантов и вражеский танк: потери врага по состоянию на 20 ноября

Очередное нытье российских "мобиков": смотрите видео

Российские мобики все чаще "ноют": последние новости

Российские "мобики" шокированы полученной амуницией. В сети показали бронежилеты и каски. Пластина сделана из материала, похожего на керамику, и пробивается даже ножом. Вместо этого шлем можно сокрушить рукой.

Украинские защитники показали термобелье оккупантов. Ее ткань настолько плотная, что сквозь нее легко просвечивает солнце. Более того, термобелье создано еще 40 лет назад.

На полигоне под Москвой возмущенный "мобик" ударил командира кулаком в грудь. Россиянин пожаловался, что их обучают строевому шагу, который никак не понадобится на войне. Вместо этого стрелять заставляют по выдуманным целям, ведь даже мишеней захватчики не имеют.

Вас может заинтересовать – Российский военный кричит в истерике: смотрите видео