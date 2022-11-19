Однак часи змінилися й зараз й сучасні армії застосовують дрони, артилерію та іншу зброю, яка б'є на відстані. Так, якщо наші воїни застосовують автомати, то це вже крайня ситуація. Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

Цікаво "Давай за мною, валянок": як український дрон здав "вагнерівця" у полон

Ідея Путіна задавити нас масою може обернутися проти нього

За його словами, наразі дуже важливо, щоб модернізація та міжнародне співробітництво навколо української армії не зупинялися. Необхідно, щоб передача Україні новітнього озброєння тривала і ЗСУ могли максимально берегти життя наших людей, тоді план Путіна задавити українців масою провалиться.

Його (Путіна – 24 канал) ідея про те, що, мовляв, ми просто задавимо масою (українських бійців – 24 канал) закінчиться тим, що він дійсно нарветься на внутрішній соціальний вибух,

– пояснив Солонтай.

Крім того, в Кремлі не просто так "дають задню" в інформаційному просторі щодо деяких моментів мобілізації, хоча й не виконують нічого зі сказаного. Так, російська влада бреше, мовляв, тих, хто не мав досвіду, мобілізували випадково й зараз повернуть їх додому. Втім, повернутися на батьківщину "мобіки" можуть хіба в пакетах.

Солонтай розповів, чи врятує Росію прихована мобілізація: дивіться відео

Найбільший успіх України на міжнародному рівні

Солонтай зазначив, що Україна береже своїх військових, саме тому звільнення Херсона відбулося пізніше, аніж українці очікували. Однак наші бійці хоч і повільно, але впевнено просуваються. І це бачить й світова спільнота.

Станом на сьогодні ЗСУ продемонстрували велику кількість успішних операцій, зокрема:

дві Харківських операції;

Лиманська;

оборона Маріуполя;

оборона Києва та відкидання ворога з Півночі;

звільнення Херсона.

Тож питання наших партнерів "покажіть нам результати" знято і це найбільший успіх, який під кінець року має Україна на міжнародному рівні. Так, якщо до повномасштабного вторгнення в нас вірили лише окремі союзники, то зараз в нашу перемогу вірить набагато більше країн.

Не пропустіть У Росії наближається ситуація 1917 року, коли військові вбивали командирів, – Яковенко

Мобілізація в Росії: останні новини